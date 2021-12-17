Леклер может покинуть «Феррари», если команда опустится ниже третьего места в чемпионате

Пилот «Феррари» Шарль Леклер может покинуть команду, не дожидаясь окончания контракта, сообщает La Gazetta dello Sport. Как сообщает источник, в соглашении монегаска с итальянским коллективом есть пункт, который позволяет гонщику покинуть команду до окончания контракта, если «Феррари» не займёт место в первой тройке в Кубке конструкторов.



В нынешнем сезоне «Феррари» заняла третью позицию в Кубке конструкторов.



Напомним, ранее стало известно, что Леклер заразился коронавирусом. Примечательно, что Леклер заразился коронавирусом уже во второй раз — впервые он заболел в январе 2021 года.



Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очка

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0.