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Леклер может покинуть «Феррари», если команда опустится ниже третьего места в чемпионате

Леклер может покинуть «Феррари», если команда опустится ниже третьего места в чемпионате
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер может покинуть команду, не дожидаясь окончания контракта, сообщает La Gazetta dello Sport. Как сообщает источник, в соглашении монегаска с итальянским коллективом есть пункт, который позволяет гонщику покинуть команду до окончания контракта, если «Феррари» не займёт место в первой тройке в Кубке конструкторов.

В нынешнем сезоне «Феррари» заняла третью позицию в Кубке конструкторов.

Напомним, ранее стало известно, что Леклер заразился коронавирусом. Примечательно, что Леклер заразился коронавирусом уже во второй раз — впервые он заболел в январе 2021 года.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очка
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0.

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