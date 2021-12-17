Леклер может покинуть «Феррари», если команда опустится ниже третьего места в чемпионате

Пилот «Феррари» Шарль Леклер может покинуть команду, не дожидаясь окончания контракта, сообщает La Gazetta dello Sport. Как сообщает источник, в соглашении монегаска с итальянским коллективом есть пункт, который позволяет гонщику покинуть команду до окончания контракта, если «Феррари» не займёт место в первой тройке в Кубке конструкторов.
В нынешнем сезоне «Феррари» заняла третью позицию в Кубке конструкторов.
Напомним, ранее стало известно, что Леклер заразился коронавирусом. Примечательно, что Леклер заразился коронавирусом уже во второй раз — впервые он заболел в январе 2021 года.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очка
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0.
- 17 декабря 2021
-
20:49
-
19:46
-
18:55
-
17:47
-
17:32
-
16:16
-
16:13
-
15:05
-
14:14
-
13:49
-
13:09
-
12:08
-
11:08
-
10:02
-
00:58
- 16 декабря 2021
-
23:58
-
22:55
-
21:49
-
20:43
-
19:37
-
18:41
-
17:35
-
16:31
-
15:51
-
15:12
-
14:50
-
14:29
-
14:18
-
14:10
-
13:30
-
13:00
-
11:54
-
10:26
-
09:34
-
00:01