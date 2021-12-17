Новый президент ФИА — о пропуске Хэмилтоном церемонии награждения: правила есть правила

Новый президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал нарушение Льюисом Хэмилтоном спортивного регламента Формулы-1 из-за пропуска церемонии награждения ФИА.
«В конечном счёте правила есть правила. Так что мы изучим эту ситуацию, посмотрим, как именно технически должны соблюдаться правила в данном случае и имело ли место нарушение этих правил. Правила нужно соблюдать. Но в то же время это не должно мешать нам делать так, чтобы чемпион получал удовольствие от церемонии награждения. На самом деле, быть милыми с людьми просто. Людей нужно мотивировать. Но если было нарушение правил, мы не должны этого прощать.
Мы изучим правила. Но, как я всегда говорю, правила не могут быть постоянными. Их придумывают люди, поэтому их можно улучшать. Я знаю, что Льюис расстроен из-за случившегося. Он сломлен. Но мы посмотрим, нарушал ли он правила. Сейчас я ничего не могу сказать», — приводит слова бен Сулайема Autosport.
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