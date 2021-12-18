Хорнер — о протесте «Мерседеса»: у нас не было причин для беспокойства

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что в команде не переживали по поводу протеста и последующей апелляции «Мерседеса» на результаты Гран-при Абу-Даби.



«Мы не чувствовали никакого беспокойства после протеста «Мерседеса». Мы провели достаточно времени в кабинете стюардов после гонки, обсуждая то, что случилось. Но появление машины безопасности — обычное дело в Формуле-1. При этом гоночный директор ФИА всегда стремится, чтобы борьба возобновилась как можно скорее, и это входит в его прямые обязанности.



То, что случилось, наделало немало шума, но в начале той гонки принимались решения, которые направлены против нас. Такие же решения принимались и на этапе в Саудовской Аравии. В этом году многое было против нас, но обычно в течение года всё приходит в баланс, так что в Абу-Даби гоночные боги вмешались, когда я уже считал, что мы упустили победу в чемпионате», — приводит слова Кристиана Хорнера официальный сайт ФИА.