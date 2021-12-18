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«Феррари» построила первое шасси по правилам 2022 года

«Феррари» построила первое шасси по правилам 2022 года
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Команда Формулы-1 «Феррари» закончила строительство первого шасси по правилам 2022 года, сообщается Motorsport Italia. В настоящее время оно проходит краш-тесты.

Отмечается, что шасси не будет использоваться в течение следующего сезона. Но тот факт, что краш-тесты начались в середине декабря, свидетельствует о нацеленности команды на результат в 2022 году.

«Мы постоянно совершенствуем наш автомобиль. Сейчас мы ещё работаем над аэродинамикой, в то время как шасси уже находится в производстве, а коробка передач проходит проверку на надёжность.

Не знаю, что делают другие, мы отталкиваемся от себя. На мой взгляд, команда работает хорошо. Конечно, наши конкуренты очень сильны, но мы прилагаем максимум усилий, чтобы здорово выступить в 2022 году», — сказал руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

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