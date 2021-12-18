Ферстаппен обошёл Хэмилтона, став лучшим гонщиком года по версии боссов команд Формулы-1

Руководители команд Формулы-1» приняли участие в ежегодном опросе Autosport по выбору десяти лучших пилотов по итогам 2021 года.



Каждый из принимавших участие в голосовании составил свой топ-10. Очки распределялись по системе «Королевских гонок»: пилот, который оказывался в списке на первом месте, получал 25 баллов, тот, кто был на десятом — один балл. После этого оценки суммировались.



В опросе участвовали руководители всех гоночных коллективов, за исключением «Феррари».



В результате первое место досталось чемпиону минувшего сезона, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. По итогам голосования он набрал 188 баллов. Вторым со 174 очками стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен» (100).



Топ-10 пилотов Формулы-1 по мнению боссов команд:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 188 баллов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 174

3. Ландо Норрис («Макларен») – 100

4. Карлос Сайнс («Феррари») – 70

5. Фернандо Алонсо («Альпин») – 63

6. Шарль Леклер («Феррари») – 58

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 56

8. Джордж Расселл («Уильямс») – 44

9. Валттери Боттас («Мерседес») – 43

10. Эстебан Окон («Альпин») – 41.

Отметим, что по итогам двух предыдущих сезонов Хэмилтон был первым, а Ферстаппен – вторым.