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Новый президент ФИА рассказал о беседе с Тото Вольфом

Новый президент ФИА рассказал о беседе с Тото Вольфом
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Мохаммед бен Сулайем, избранный новым президентом Международной автомобильной федерации (ФИА), рассказал о состоявшемся диалоге с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом. По словам бен Сулайема, их беседа имела место ещё до торжественной ежегодной церемонии, организованной ФИА. Тогда Вольф и дал понять, что не намерен посещать мероприятие.

«Я разговаривал с Тото, и он сказал мне, что не придёт на мероприятие. Я услышал его позицию, но не стал спорить, а просто слушал. И пока он говорил, а я всё слушал, он начал остывать. А потом он прислал мне несколько сообщений и сказал, что быть гонщиком и так проиграть — непросто.

Вольф был действительно подавлен, но таковы правила, и им нужно следовать. Но, как я и обещал, мы изучим всё детально. Уверен, что в любой подобной ситуации, в случае её возникновения в будущем, у нас будет мгновенное решение такой проблемы или же мы вовсе избежим её», — приводит слова бен Сулайема Racingnews365.

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