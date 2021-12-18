Алексей Попов стал лучшим комментатором года. Голосование проходило на «Чемпионате»

Алексей Попов стал лауреатом премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК), в номинации «Народный голос России». В этой номинации Попов обошёл Владимира Стогниенко и Дениса Казанского.



Голосование по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2021 году проходило на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграме».



На сайте уверенно победил шеф-редактор и комментатор Оkko Спорт Владимир Стогниенко. В социальных сетях — комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов. Стогниенко уступил победителю менее пяти тысяч голосов. Денис Казанский стал третьим.



Церемония вручения премии проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР).