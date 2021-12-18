Алексей Попов стал лучшим комментатором года. Голосование проходило на «Чемпионате»
Поделиться
Алексей Попов стал лауреатом премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК), в номинации «Народный голос России». В этой номинации Попов обошёл Владимира Стогниенко и Дениса Казанского.
Голосование по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2021 году проходило на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграме».
На сайте уверенно победил шеф-редактор и комментатор Оkko Спорт Владимир Стогниенко. В социальных сетях — комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов. Стогниенко уступил победителю менее пяти тысяч голосов. Денис Казанский стал третьим.
Церемония вручения премии проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
19:42
-
19:00
-
19:00
-
17:47
-
16:45
-
15:20
-
14:30
-
13:10
-
12:43
-
11:38
-
10:43
-
09:54
-
00:35
- 17 декабря 2021
-
23:55
-
21:50
-
20:49
-
19:46
-
18:55
-
17:47
-
17:32
-
16:16
-
16:13
-
15:05
-
14:14
-
13:49
-
13:09
-
12:08
-
11:08
-
10:02
-
00:58
- 16 декабря 2021
-
23:58
-
22:55
-
21:49
-
20:43
-
19:37
Партнерский контент