Де Врис: не думаю, что моё сотрудничество с «Мерседесом» станет препятствием на пути в Ф-1
Поделиться
Резервный гонщик «Мерседеса» Ник де Врис, завоевавший титул Формулы E в этом году, поделился мыслями о своём будущем.
«Я очень жду следующего сезона и хочу защитить титул, который завоевал в составе «Мерседеса». Уверен, если продолжу так же хорошо работать, у меня появятся новые возможности. Не знаю, когда это произойдёт.
В Формуле-1 всегда ходит много слухов. Чтобы построить успешную карьеру, надо продолжать добиваться высоких результатов на трассе, независимо от того, за какую команду я выступаю. Это самое главное. Именно такой подход позволяет получить новые возможности в будущем. Не думаю, что моё сотрудничество с «Мерседесом» может стать препятствием на пути в Формулу-1», — цитирует де Вриса сайт Формулы Е.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
19:42
-
19:00
-
19:00
-
17:47
-
16:45
-
15:20
-
14:30
-
13:10
-
12:43
-
11:38
-
10:43
-
09:54
-
00:35
- 17 декабря 2021
-
23:55
-
21:50
-
20:49
-
19:46
-
18:55
-
17:47
-
17:32
-
16:16
-
16:13
-
15:05
-
14:14
-
13:49
-
13:09
-
12:08
-
11:08
-
10:02
-
00:58
- 16 декабря 2021
-
23:58
-
22:55
-
21:49
-
20:43
-
19:37
Партнерский контент