Де Врис: не думаю, что моё сотрудничество с «Мерседесом» станет препятствием на пути в Ф-1

Резервный гонщик «Мерседеса» Ник де Врис, завоевавший титул Формулы E в этом году, поделился мыслями о своём будущем.

«Я очень жду следующего сезона и хочу защитить титул, который завоевал в составе «Мерседеса». Уверен, если продолжу так же хорошо работать, у меня появятся новые возможности. Не знаю, когда это произойдёт.

В Формуле-1 всегда ходит много слухов. Чтобы построить успешную карьеру, надо продолжать добиваться высоких результатов на трассе, независимо от того, за какую команду я выступаю. Это самое главное. Именно такой подход позволяет получить новые возможности в будущем. Не думаю, что моё сотрудничество с «Мерседесом» может стать препятствием на пути в Формулу-1», — цитирует де Вриса сайт Формулы Е.