Штайнер — о своих ругательствах: надеюсь, в 2022-м копилка со штрафами будет заполнена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о том, сколько он в этом году заплатил штрафов за матерные ругательства.
«В этом году копилка почти пуста, так как я мало матерился. Стараюсь вести себя хорошо, причин ругаться не было. В этом году копилка пуста, но, надеюсь, в следующем году она будет заполнена, так как это будет значить, что мы боремся за очки», — сказал Штайнер, отвечая на вопросы фанатов в официальном аккаунте «Хааса» в «Инстаграме».
Формула-1. Общий зачёт сезона-2021
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
7. Шарль Леклер («Феррари») – 160
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
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