«Болело везде». Ферстаппен рассказал о реальных последствиях аварии в Сильверстоуне

Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен вспомнил аварию во время Гран-при Великобритании этим летом.

Макс стартовал с поула и в повороте был атакован 7-кратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид и был транспортирован в больницу, а Хэмилтон был оштрафован лишь на 10 секунд.

«Нет, эта [авария] ничего не изменила ни в чемпионате, ни в моём стиле вождения, вообще ничего. Но она определённо не оказала положительного эффекта. Особенно через несколько дней после этого я действительно почувствовал себя плохо, везде болело.



Я сказал себе: ну что ж, это не имеет значения. Мы просто идём дальше, продолжаем сражаться, продолжаем пытаться, это то, что мы делаем.

Я поучаствовал в гонке на выносливость в онлайн-симуляторе, чтобы посмотреть, всё ли работает хорошо, не закружится у меня голова или что-то ещё. Всё было хорошо. Первые несколько кругов фокус был немного сбит, но было приятно просто вернуться к делу.

Когда я вернулся в болид Формулы-1, всё было намного быстрее, и я чувствовал, что все думают, мол, как он себя покажет. Но это была мотивация показать им, что я в порядке», — цитирует Ферстаппена RacingNews365.