Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алексей Попов отреагировал на выбор болельщиками лучшим комментатором 2021 года

Алексей Попов отреагировал на выбор болельщиками лучшим комментатором 2021 года
Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал тот факт, что стал лауреатом премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК), в номинации «Народный голос России». В этой номинации победитель определялся голосованием болельщиков, и Попов обошёл Владимира Стогниенко и Дениса Казанского.

«Спасибо большое за поздравления. Я узнал о существовании этой премии в прошлом году: позвонили и сказали, что я выиграл. А я даже не знаю, о чём речь! Отвечаю — ну, спасибо. А они — нет-нет, это важная вещь, приходите на церемонию. И когда я пришёл и увидел реальный масштаб, то осознал, что же я выиграл. Стало очень приятно, тем более что за меня голосовали не эксперты, не коллеги — естественно, всех их я тоже уважаю — а обычные люди, ради которых я работаю всю жизнь. Я ведь работаю не для себя и не за деньги: работаю для зрителей. И когда понял, что они выбрали меня, было очень приятно.

В этом году я уже знал, что это за премия. И опять не знаю, что сказать. Вот честно — спасибо зрителям! Потому что… Мне даже самому не кажется, что я этого заслуживаю. Хотя, конечно, каждый из комментаторов себя любит и уважает. Но есть столько видов спорта, столько хороших коллег… Спасибо всем большое!

Я никогда не чувствую, что с кем-то соревнуюсь. Нет необходимости кого-то победить в своём поприще. Я не хочу умалять значимость победы: это действительно приятно, это значит, что не зря работаю. Но у меня нет какой-то тщеславной истории — что нужно поставить на полку 50 кубков и говорить самому себе, что я лучший. Пусть лучше мне люди напишут что-то приятное или какие-то замечания, чтобы я смог сделать выводы и сделать ещё лучше. Но не для того, чтобы победить коллегу, а чтобы людям было проще и приятнее смотреть», — заявил Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Новость по теме
Алексей Попов стал лучшим комментатором года. Голосование проходило на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021