Алексей Попов отреагировал на выбор болельщиками лучшим комментатором 2021 года

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал тот факт, что стал лауреатом премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК), в номинации «Народный голос России». В этой номинации победитель определялся голосованием болельщиков, и Попов обошёл Владимира Стогниенко и Дениса Казанского.
«Спасибо большое за поздравления. Я узнал о существовании этой премии в прошлом году: позвонили и сказали, что я выиграл. А я даже не знаю, о чём речь! Отвечаю — ну, спасибо. А они — нет-нет, это важная вещь, приходите на церемонию. И когда я пришёл и увидел реальный масштаб, то осознал, что же я выиграл. Стало очень приятно, тем более что за меня голосовали не эксперты, не коллеги — естественно, всех их я тоже уважаю — а обычные люди, ради которых я работаю всю жизнь. Я ведь работаю не для себя и не за деньги: работаю для зрителей. И когда понял, что они выбрали меня, было очень приятно.
В этом году я уже знал, что это за премия. И опять не знаю, что сказать. Вот честно — спасибо зрителям! Потому что… Мне даже самому не кажется, что я этого заслуживаю. Хотя, конечно, каждый из комментаторов себя любит и уважает. Но есть столько видов спорта, столько хороших коллег… Спасибо всем большое!
Я никогда не чувствую, что с кем-то соревнуюсь. Нет необходимости кого-то победить в своём поприще. Я не хочу умалять значимость победы: это действительно приятно, это значит, что не зря работаю. Но у меня нет какой-то тщеславной истории — что нужно поставить на полку 50 кубков и говорить самому себе, что я лучший. Пусть лучше мне люди напишут что-то приятное или какие-то замечания, чтобы я смог сделать выводы и сделать ещё лучше. Но не для того, чтобы победить коллегу, а чтобы людям было проще и приятнее смотреть», — заявил Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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