Попов объяснил, почему почти без эмоций прокомментировал развязку сезона Формулы-1

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал о своих эмоциях во время финального круга гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Мне очень много людей написали, что я очень неэмоционально прокомментировал развязку. Как бы так сказать… Понимаете, когда я ору, то ору абсолютно искренне — и когда в регби попытку заносят, и когда в NASCAR идут обгоны на последнем круге, и когда в Ф-1 борьба среди лидеров… Мне не надо выдумывать эмоции. Но этот момент в Абу-Даби был для меня ещё выше всего остального. Поэтому в данной ситуации я считал, что эмоции неуместны. Ты даёшь зрителям прожить этот момент так же, как ты живёшь. Это момент, когда у тебя перехватывает дыхание и ты становишься таким же зрителем.



Мы с Наташей встали, хотя всю жизнь комментируем сидя. И регби я с коллегами комментирую сидя, и NASCAR с Володей Башмаковым. Здесь — оба встали в момент рестарта. Таких моментов за всю мою карьеру было очень-очень мало. Ты СМОТРИШЬ на это. Да, что-то при этом говоришь, но дыхание спёрто, пульс вырастает.



Кто-то написал: наверное, он поставил на Хэмилтона денег и расстроился, что его обгонят. Нет, ребят. Во-первых, я никогда ни на кого не ставлю денег — это мой принцип. И даже если бы это было так, то я бы, наоборот, бодро кричал, чтобы скрыть. А здесь у меня были абсолютно искренние эмоции, я смотрел с широко раскрытыми глазами, как ребёнок — мол, ну не может так быть! Последний круг последней гонки чемпионата мира. Это же просто голливудский сценарий», — заявил Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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