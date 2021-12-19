Алексей Попов объяснил, почему очень боится следующего сезона Формулы-1

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов рассказал, почему опасается изменений в техническом регламенте Формулы-1.



«Очень боюсь первого года новых правил. Люди ждут так многого, потому что Росс Браун придумал новый «граунд-эффект», но на моём веку правила неоднократно менялись и каждый раз вместо плотной борьбы у нас один человек придумывал какую-нибудь одну вещь в серой зоне и уезжал на полторы секунды. И дальше весь сезон был посвящён тому, что все остальные мучительно пытаются просто догнать.



В этом году мы привыкли к многоуровневой плотной борьбе: две команды за первое место, две за третье, за пятое… Это уже немало, и дай бог, чтобы в следующем году остался хотя бы такой расклад. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то справился с этим граунд-эффектом Брауна гораздо лучше других. Так что прогноз неутешительный: боюсь, что может настать какое-то супердоминирование», — заявил Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.