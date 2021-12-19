В Формуле-1 запретили грелки для колёс с сезона-2024

ФИА опубликовала обновлённую версию технического регламента Формулы-1. С сезона-2024 в гоночной серии будут запрещены термочехлы для колёс.

Ранее авторы идеи аргументировали запрет потенциальной экономией (комплект из 40 грелок стоит примерно € 280 тыс.), а также тем, что таким образом повысится роль самих пилотов, которым потребуется самостоятельно прогревать шины на первых кругах и сражаться с соперниками на холодной резине.



Запрет внедрят только через два сезона, так как команды уже заказали себе термочехлы на 2022 год для новых 18-дюймовых колёс, срок службы грелок составляет два сезона. При этом планируется уже с сезона-2022 запретить прогревать промежуточные и дождевые шины. Кроме того, максимальная температура шин в грелках будет постепенно понижаться: с 90 до 70 градусов в сезоне-2022 и с 70 до 50 в сезоне-2023, что позволит пилотам и командам последовательно готовиться к запрету грелок.



По неофициальным данным, идеей были недовольны топ-команды, которые опасаются, что с прогревом шин «Пирелли» возникнут серьёзные проблемы, что повлечёт проблемы с безопасностью гонок. Команды-середняки, со своей стороны, обращают внимание, что сейчас многие пилоты в квалификации долго стоят на пит-лейне и выезжают на трассу на холодных шинах, что никак не мешает затем прогревать резину. К тому же запрет грелок повысит зрелищность, увеличив разницу в скорости между пилотами во время волны пит-стопов — так, как это сейчас происходит в Формуле-2. Кроме того, грелок нет во всех остальных гоночных сериях мира, что не влияет на их безопасность.