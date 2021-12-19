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Ньюи — о титуле Ферстаппена: нам повезло, двух мнений здесь быть не может

Ньюи — о титуле Ферстаппена: нам повезло, двух мнений здесь быть не может
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Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал об эмоциях, которые он испытывал на последних кругах гонки Гран-при Абу-Даби.

«До появления машины безопасности казалось, что победа ускользает от нас. В таких ситуациях начинаешь думать о всём сезоне, а также о том, чего мы могли бы достичь. В этом смысле нам повезло — двух мнений здесь быть не может. Без машины безопасности мы бы не выиграли. Однако я считаю, что Макс вполне заслужил титул.

Это тот случай, когда я, вероятно, был близок к сердечному приступу и потере сознания. Я помню, как завоёвывались и другие титулы, когда всё решалось в последней гонке, но не на последнем круге. Это было потрясающе, абсолютно потрясающе», — приводит слова Ньюи Motorsport Week со ссылкой на Sky Sports.

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