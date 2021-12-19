Фернандо Алонсо одним из первых поздравил «Хонду» с победой, несмотря на давний конфликт

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что отправил поздравления руководителю автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото после победы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в минувшем сезоне Формулы-1. Напомним, между Фернандо и «Хондой» длительные время были напряжённые отношения. Конфликт начался после слов Алонсо, сказанных во время гонки Гран-при Японии 2015 года, когда, будучи недовольным мощностью японского мотора, он назвал его «двигателем GP2».



«Масаси был первым человеком после Макса, которого я поздравил в закрытом парке. Я рад за «Хонду». Там поменялось руководство. И вообще они проделали хорошую работу и привлекли нужных людей. Сейчас у «Хонды» новая философия, и она приносит плоды.



Не думаю, что в «Хонде» могли мечтать о победе после прекращения сотрудничества с «Маклареном». Жаль, что сейчас они уходят. Надеюсь, однако, что они вернутся», — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.