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Феттель: Шумахер проделал невероятную работу в этом сезоне, несмотря на слабую машину

Феттель: Шумахер проделал невероятную работу в этом сезоне, несмотря на слабую машину
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель дал комментарий по поводу своего товарища Мика Шумахера, который в сезоне-2021 выступал за «Хаас».

«Я думаю, что он проделал невероятную работу в этом сезоне, несмотря на слабую машину. Он пару раз попал во второй сегмент квалификации, продемонстрировал несколько хороших результатов и боролся с соперниками, у которых машины намного быстрее. Это отличная работа.

Более того, он стал огромным стимулом для всей команды; я думаю, что с самого начала сезона «Хаас» решил вообще не заниматься развитием машины. Но я думаю, что если посмотреть на весь год, то Мик был очень счастлив, он был полон энтузиазма. Этот парень относится к тем, кто каждый день приходил в паддок одним из первых, а уходил последним», — приводит слова Феттеля официальный сайт Формулы-1.

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