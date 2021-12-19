Феттель: Шумахер проделал невероятную работу в этом сезоне, несмотря на слабую машину

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель дал комментарий по поводу своего товарища Мика Шумахера, который в сезоне-2021 выступал за «Хаас».

«Я думаю, что он проделал невероятную работу в этом сезоне, несмотря на слабую машину. Он пару раз попал во второй сегмент квалификации, продемонстрировал несколько хороших результатов и боролся с соперниками, у которых машины намного быстрее. Это отличная работа.



Более того, он стал огромным стимулом для всей команды; я думаю, что с самого начала сезона «Хаас» решил вообще не заниматься развитием машины. Но я думаю, что если посмотреть на весь год, то Мик был очень счастлив, он был полон энтузиазма. Этот парень относится к тем, кто каждый день приходил в паддок одним из первых, а уходил последним», — приводит слова Феттеля официальный сайт Формулы-1.