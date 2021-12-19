К Хэмилтону обратился мальчик, который должен был вручить ему приз на церемонии ФИА

Мальчик, который должен был вручить гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону приз на церемонии ФИА, обратился к британцу. Напомним, Хэмилтон удостоился звания «Персона года». Торжественная ежегодная церемония, организованная Международной автомобильной федерацией (ФИА), прошла в Париже. Сам Льюис на ней не присутствовал.
«Я так ждал, что понесу для вас трофей, Льюис Хэмилтон, чтобы показать вам свой шлем с первой звездой, но вы не пришли…
Вы величайший гонщик для меня», — написал мальчик в одной из социальных сетей.
Премия «Новичок года» досталась юниору «Альпин» Оскару Пиастри, ставшему обладателем титула по итогам минувшего сезона Формулы-2. В номинации «Экшн года» победу праздновал гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, которого отметили за его оборону от Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии.
Главным же событием торжественного вечера стала коронация чемпиона мира Формулы-1 2021 года, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
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