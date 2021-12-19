В «Мерседесе» рассказали, почему они решили не обращаться в обычный суд

Один из сотрудников «Мерседеса», пожелавший сохранить анонимность, прокомментировал отказ от борьбы в суде по поводу решений ФИА на финальном Гран-при сезона-2021 Формулы-1 в Абу-Даби.

«Было совершенно ясно, что нам придётся обращаться в общий суд, чтобы выиграть эту борьбу, а не в апелляционный суд ФИА, который судил бы сам себя. Юристы сказали, что мы можем победить в этом суде, но потом будут последствия…

Решение по чемпионату было бы приостановлено, не было бы ни провозглашения, ни празднования, ничего, потому что на всё было бы наложено эмбарго, пока не будет вынесен вердикт. А это может занять месяцы. К тому же это был бы полный разрыв отношений с ФИА и со всем автоспортом, находящимся под её управлением. Поэтому, если бы мы пошли дальше, нам пришлось бы покинуть все чемпионаты, — сказал один из сотрудников «Мерседеса» порталу Autoracing.