Марко — о решении «Мерседеса» отказаться от апелляции: это очень благородно с их стороны

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал отказ «Мерседеса» от борьбы в суде по поводу решений ФИА на финальном Гран-при сезона-2021 Формулы-1 в Абу-Даби.
«Это было очень благородно с их стороны. Безусловно, Льюису Хэмилтону не повезло, но нам тоже не повезло в Сильверстоуне, в Будапеште и в Баку. В гонках так бывает, но их разочарование можно понять», — приводит слова Марко La Gazzetta dello Sport.
В решающей гонке сезона пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Льюиса Хэмилтона.
Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.
- 20 декабря 2021
-
11:05
-
09:36
- 19 декабря 2021
-
23:12
-
22:40
-
21:11
-
20:09
-
19:17
-
18:00
-
17:00
-
14:37
-
13:37
-
12:13
-
11:14
-
10:15
-
10:14
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
00:34
-
00:25
- 18 декабря 2021
-
23:41
-
22:19
-
21:45
-
20:35
-
19:42
-
19:00
-
19:00
-
17:47
-
16:45
-
15:20
-
14:30
-
13:10
-
12:43
-
11:38
-
10:43