Марко — о решении «Мерседеса» отказаться от апелляции: это очень благородно с их стороны

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал отказ «Мерседеса» от борьбы в суде по поводу решений ФИА на финальном Гран-при сезона-2021 Формулы-1 в Абу-Даби.

«Это было очень благородно с их стороны. Безусловно, Льюису Хэмилтону не повезло, но нам тоже не повезло в Сильверстоуне, в Будапеште и в Баку. В гонках так бывает, но их разочарование можно понять», — приводит слова Марко La Gazzetta dello Sport.

В решающей гонке сезона пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Льюиса Хэмилтона.



Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.