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Чемпион IndyCar Алекс Дзанарди выписан из больницы спустя 18 месяцев после аварии

Чемпион IndyCar Алекс Дзанарди выписан из больницы спустя 18 месяцев после аварии
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Чемпион IndyCar и герой Паралимпийских игр Алекс Дзанарди выписан из больницы спустя 18 месяцев после аварии на мотоцикле, в результате которой он получил серьёзные травмы головы и лица.

В июне 2020 года Дзанарди столкнулся с грузовиком во время тренировки на велосипеде с ручным управлением, после чего он находился в состоянии искусственной комы.

Дзанарди получил известность после двух чемпионских титулов в серии CART, кроме того, у него на счету несколько сезонов в Формуле-1, включая чемпионат 1999 года, проведённый в составе «Уильямса».

В 2001 году Дзанарди попал в страшную аварию на «Лаузицринге», в результате которой пилоту ампутировали обе ноги. Тем не менее итальянец продолжил занятия спортом и является обладателем четырёх золотых медалей Паралимпийских игр, также он выиграл 12 медалей в чемпионате мира по гонкам на ручном велосипеде.

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