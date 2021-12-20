Николаев рассказал, чем новый грузовик «КАМАЗ-мастера» лучше старого

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, который выступит на ралли-марафоне «Дакар»-2022 за рулём нового грузовика с кабиной семейства К5, рассказал о сильных сторонах новой машины.



«Я проехал на К5 не так давно, на командных тестах. Они были в этом году в Казахстане, четыре дня полноценной гонки, где участвовали все экипажи, включая запасные — Айрата Мардеева и нашего нового пилота Богдана Каримова. Там мы поменялись автомобилями с экипажами Дмитрия Сотникова, чтобы получить возможность проехать на новой машине. Первое ощущение: мы не зря ходим на работу и движемся вперёд! Новые автомобили становятся быстрее, что самое главное. Это сразу дало вдохновение, и было принято решение строить вторую машину.



Когда ребята из экипажа Сотникова впервые проехали на новом грузовике, то сразу стали говорить, что получается очень хороший обзор. Он помогает добавить темп, но всё равно разглядеть острые камни. Также это здорово для навигации, для работы штурмана. Ну и в целом в кабине стало просторнее, что позволяет держать темп, а это самое главное.



Второй автомобиль с кабиной К5 построили буквально перед выездом на «Дакар». Проведена большая работа по подвеске кабины, по основной подвеске. Поработали над рулевым управлением. Большую работу провёл экипаж Дмитрия Сотникова, чтобы довести автомобиль. Машина имеет другую развесовку, другой центр массы. Серьёзную работу проводил экипаж Сотникова: нужно было много тестов, и, несмотря на погодные условия, ребята тестировали технику.



Также проведены работы с турбокомпрессорами. Команда выезжала на испытания на высокогорье. Оставались некоторые вопросы, так что сформировали отдельную команду для работы над этим компонентом.



За два года выступлений в Саудовской Аравии мы увидели, чего нам не хватало в некоторых узлах и компонентах. Две камазовские модели уже сильно отличаются, но прошлые машины тоже дорабатываются, становятся надёжнее.



Новая машина другая внешне, много внедрено новых компонентов, что влияет на общий вес. И автомобиль имеет красивый облик. В основном наши соперники участвуют на капотных грузовиках. Мы примерно понимаем, в чём их преимущества, в чём — преимущество бескапотного. И мы видим, что с новым грузовиком семейства К5 приближаемся к бескапотным машинам в их сильных сторонах. Ещё есть куда доводить нашу технику. Будем стараться, чтобы техника себя показала отлично, не подвела», — заявил Николаев на пресс-конференции.