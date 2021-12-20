Несмотря на санкции, на «Дакаре» на «КАМАЗах» будут российские флаги

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал тот факт, что на ралли-марафоне «Дакар»-2022 камазовцы будут выступать не под российским флагом, так как «Дакар» теперь входит в чемпионат мира по ралли-рейдам и на него распространяются наложенные на Россию санкции за нарушение допинговых правил.



«Все российские спортсмены находятся в двухлетнем периоде санкций. На нашей экипировке нет флагов, а если добираемся до подиума, то не слышим гимна. Но никакие санкции не отнимут у нас цели побеждать. Собраться и победить в таких условиях ещё более ценно.



Мы вместе с представителями РАФ изучили все детали по санкциям. Да, мы не сможем иметь на экипировке и автомобилях российский флаг. Однако нам, наверное, повезло больше всех. Так как наши „КАМАЗы“ ездят по дорогам общего пользования, на них установлены государственные номерные знаки, на которых есть маленький российский флаг. Его спортивные санкции не касаются. Поэтому маленький флаг у нас останется», — отметил Чагин.