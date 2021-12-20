Легенда ралли Рёрль раскритиковал Ферстаппена, Латифи и всю Формулу-1

Легенда немецких автогонок Вальтер Рёрль обрушился с критикой на Формулу-1, ФИА, нового чемпиона мира Макса Ферстаппена и Николаса Латифи в связи с противоречивым финалом Гран-при Абу-Даби.

«Теперь я знаю, что в будущем мне не придётся тратить ни минуты на просмотр гонок Формулы-1 по телевизору. Я могу сэкономить время.

Латифи — гонщик-любитель. Из-за него осталось неприятное послевкусие от финала.

Макс Ферстаппен — ледяной, безликий гонщик, который ни во что не ставит своих соперников, но именно таким нужно быть, чтобы побеждать», — приводит слова немца газета Straubinger Tagblatt.

В решающей гонке сезона пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника британца Льюиса Хэмилтона.



Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест.