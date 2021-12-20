Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: «Ауди» в ближайшее время объявит о планах по участию в Формуле-1

Источник: «Ауди» в ближайшее время объявит о планах по участию в Формуле-1
Комментарии

«Ауди» близка к тому, чтобы объявить о своих планах о вступлении в чемпионат Формулы-1, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн адресовал письмо бывшему президенту ФИА Жану Тодту и генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали, в котором были поздравления с окончанием сезона.

Кроме того, «Ауди» заявила в этом письме, что близка к тому, чтобы подписать соглашение об участии в Формуле-1. Сообщается, что «Ауди» намерена официально подтвердить свои намерения в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ауди» получила контроль над холдингом McLaren Group, в том числе над командой Формулы-1 «Макларен».
Предполагается, что «Макларен» перейдёт на двигатели «Ауди» в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в «Ауди» проявляли интерес не только к «Макларену», но и к «Ред Буллу», «Уильямсу» и «Зауберу».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021