Источник: «Ауди» в ближайшее время объявит о планах по участию в Формуле-1

«Ауди» близка к тому, чтобы объявить о своих планах о вступлении в чемпионат Формулы-1, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн адресовал письмо бывшему президенту ФИА Жану Тодту и генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали, в котором были поздравления с окончанием сезона.
Кроме того, «Ауди» заявила в этом письме, что близка к тому, чтобы подписать соглашение об участии в Формуле-1. Сообщается, что «Ауди» намерена официально подтвердить свои намерения в начале 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Ауди» получила контроль над холдингом McLaren Group, в том числе над командой Формулы-1 «Макларен».
Предполагается, что «Макларен» перейдёт на двигатели «Ауди» в 2026 году.
Ранее сообщалось, что в «Ауди» проявляли интерес не только к «Макларену», но и к «Ред Буллу», «Уильямсу» и «Зауберу».
- 20 декабря 2021
-
20:43
-
19:49
-
18:54
-
17:57
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
14:41
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
11:05
-
09:36
- 19 декабря 2021
-
23:12
-
22:40
-
21:11
-
20:09
-
19:17
-
18:00
-
17:00
-
14:37
-
13:37
-
12:13
-
11:14
-
10:15
-
10:14
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
00:34
-
00:25
- 18 декабря 2021
-
23:41