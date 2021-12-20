Марк Зурер: Ферстаппен заслужил этот титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заслуженно стал чемпионом мира в сезоне-2021.



«Ферстаппен заслужил этот титул, потому что ему не везло в сезона гораздо чаще. Давайте просто вспомним гонку в Баку, в которой он сошёл из-за прокола. Об аварии в Венгрии, где его просто выбили с трассы, причём, если бы не это, то он почти наверняка попал бы на подиум. Я даже не буду говорить об инциденте в Сильверстоуне.



Льюису же наоборот чаще везло, чем нет. Например, в Имоле он вылетел с трассы, машина чуть не застряла в гравии, и в результате стал круговым. Но в итоге гонку прервали красными флагами, на рестарте он вернулся в один круг с лидером и доехал до подиума. Одному повезло, а другому — нет.



Ферстаппен выжимал гораздо больше из более слабого болида. Он привык к этому, потому что в прошлом болид „Ред Булл“ обычно уступал „Мерседесу“. Даже во второй половине сезона-2021 было ощущение, что у „Мерседеса“ есть преимущество. И Максу приходилось действовать на грани возможностей машины. Но он как раз тот, кто может с этим справиться», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.