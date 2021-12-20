Жена Дзанарди рассказала о процессе его восстановления

Даниэла Дзанарди, жена бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди, рассказала о процессе восстановления мужа после тяжёлой аварии, в которую он попал летом 2020 года.
«Восстановление — долгий процесс. Программу реабилитации Алекса курируют врачи, физиотерапевты и специалисты по нейропсихологии и по восстановлению речи, это помогает ему постепенно прогрессировать. Конечно, иногда всё откатывается назад, такие моменты не исключены и в будущем. Иногда необходимо сделать два шага назад, чтобы сделать один вперёд. Но Алекс доказывает, что он настоящий боец.
Важно то, что несколько недель назад Алекс покинул госпиталь. Сейчас он дома вместе с нами. Мы долго ждали этого события, так что мы очень рады, что сейчас это стало возможным. Но в будущем его ждут временные визиты в специальные клиники для проведения определённых действий, связанных с реабилитацией», — цитирует Даниэлу Дзанарди пресс-служба BMW.
В июне 2020 года Дзанарди столкнулся с грузовиком во время тренировки на велосипеде с ручным управлением, после чего находился в состоянии искусственной комы.
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