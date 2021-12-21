«Феррари» пообещала скоро объявить планы Шварцмана на 2022 год

Команда «Феррари» на своём официальном сайте пообещала в скором времени рассказать о планах российского гонщика Роберта Шварцмана на ближайший сезон.

Напомним, Шварцман по итогам сезона-2021 стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1.

Позже россиянин принял участие в тестах Формулы-1 в Абу-Даби, причём гонщик выступал сразу за две команды — «Хаас» и «Феррари». Он показал лучшее время во второй день тестов.

Формула-1. Абу-Даби. Второй день тестов



1. Роберт Шварцман («Хаас») — 1:25.348 (130 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:25.809 (103)

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:26.379 (134)

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:26.404 (82)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:26.451 (149)

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:26.706 (151)

7. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:26.940 (148)

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:27.850 (150)

9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.991 (118)

10. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:28.622 (123).