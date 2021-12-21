Карлос Сайнс-младший — о Леклере: я копировал многое, что видел у него, он безумно быстр

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший высказался по поводу партнёра по команде Шарля Леклера.



«С того момента, как я приехал на зимние тесты в Бахрейн, мне нужно было многому научиться у Шарля. То, как он управлял болидом, чтобы быть таким быстрым и стремительным, каким он был весь год, меня впечатлило. Мне пришлось адаптироваться к этому и копировать многое из того, что я видел у него.



Иногда было трудно поверить, что это возможно. Он был так безумно быстр, что это немного шокировало. Но постепенно, адаптируясь и пытаясь учиться у него, мне удалось выйти на хороший уровень.



Когда мы уйдём на зимний перерыв, он будет намного сильнее меня в некоторых моментах. Мы будем обмениваться информацией и постараемся стать лучшими гонщиками, учась друг у друга», — приводит слова Сайнса Motorsport.