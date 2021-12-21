Норрис: Ферстаппен победил в чемпионате, хотя лучшая машина была у другого пилота
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги сезона-2021 Формулы-1, победителем которого стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который в решающей гонке, проходившей в Абу-Даби, обогнал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Поздравляю Ферстаппена с тем, что он сделал в этом сезоне, потому что я не считаю, что в этом сезоне у него была лучшая машина.
Думаю, что болид «Мерседеса» был лучшим на протяжении большей части сезона, а Максу больше не везло, и я считаю, что он совершил меньше ошибок как гонщик.
Я очень рад за Макса. Он мой хороший друг. Я поздравил его, но я также поздравил Льюиса, потому что он тоже провёл потрясающий сезон и делал всё, чтобы побороться за чемпионство», — приводит слова Норриса RacingNews365.
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