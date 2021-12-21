Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: Ферстаппен победил в чемпионате, хотя лучшая машина была у другого пилота

Норрис: Ферстаппен победил в чемпионате, хотя лучшая машина была у другого пилота
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги сезона-2021 Формулы-1, победителем которого стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который в решающей гонке, проходившей в Абу-Даби, обогнал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Поздравляю Ферстаппена с тем, что он сделал в этом сезоне, потому что я не считаю, что в этом сезоне у него была лучшая машина.

Думаю, что болид «Мерседеса» был лучшим на протяжении большей части сезона, а Максу больше не везло, и я считаю, что он совершил меньше ошибок как гонщик.

Я очень рад за Макса. Он мой хороший друг. Я поздравил его, но я также поздравил Льюиса, потому что он тоже провёл потрясающий сезон и делал всё, чтобы побороться за чемпионство», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021