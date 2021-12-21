Марко: если Расселл сравняется с Льюисом по скорости, то это станет преимуществом для нас

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что его команде будет на руку, если будущему пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу удастся в следующем сезоне приблизиться к партнёру Льюису Хэмилтону в плане скорости.

«Для начала нам нужно понять, насколько Расселл действительно быстр. В квалификациях он показывал хорошую скорость, но в гонках едва ли превосходил Николаса Латифи. Так что нам нужно подождать и посмотреть, насколько быстрым он будет в главных заездах.



Если он на самом деле сравняется с Хэмилтоном по скорости, это может стать преимуществом для нас», — цитирует Марко La Gazzetta dello Sport.

В завершившемся сезоне Расселл выступал в команде «Уильямс» и занял итоговое 15-е место. Хэмилтон был вторым.