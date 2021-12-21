Продажи коллекционных билетов на этап Гран-при Формулы-1 в Сочи близятся к завершению
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Продажа билетов на этап Гран-при Формулы-1 в Сочи подходит к завершению. Напомним, в сезоне-2022 Сочи в последний раз будет представлять Гран-при России, после чего российский этап чемпионата мира станет проводиться под Санкт-Петербургом.
При покупке билета любой категории на российский этап Формулы-1 до 31 декабря болельщиков ждёт эксклюзивный бонус. Они получат коллекционные билеты с оригинальной лентой. Приобрести их можно на официальном сайте f1.sochiautodrom.ru.
Этап Формулы-1 проводится в посёлке Сириус на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке с 2014 года. Последняя гонка здесь прошла 26 сентября. Победу в ней одержал Льюис Хэмилтон, вторым на финиш пришёл Макс Ферстаппен, тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс-младший.
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