Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези задержан полицией после взрыва

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези находится под арестом. Об этом сообщает L'Équipe. Экс-пилота задержали вчера, 20 декабря.

Поводом для ареста послужил взрыв в архитектурной мастерской, случившийся в Авиньоне — родном городе Жана. Следствием было установлено, что взрывное устройство было заложено неизвестным лицом, чей автомобиль был запечатлён камерой наружного наблюдения. После проверки номеров стало понятно, что владельцем машины является Жозе Алези, родной брат Жана. Сперва на допрос вызвали его, после чего в отделение полиции прибыл и сам Жан, чтобы пояснить, что автомобилем воспользовался он.

Примечательно, что мастерской, где произошёл взрыв, владеет муж сестры Алези — сейчас они находятся в процессе развода.

Как признался сам бывший гонщик, случившееся стало следствием неудавшейся шутки. Взрывное устройство было фейерверком, мощность которого, он, однако, рассчитать не смог.