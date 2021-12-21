В полиции прокомментировали объяснения Жана Алези насчёт устроенного им взрыва

Заместитель прокурора Нима Антуан Вольф дал комментарий о задержании бывшего гонщика Формулы-1 Жана Алези. Экс-пилота задержали вчера, 20 декабря, за устроенным им в архитектурной мастерской взрыв.
Инцидент случился в Авиньоне — родном городе Жана. Мастерской, где произошёл взрыв, владеет муж его сестры — сейчас они находятся в процессе развода. Как позже признался Жан, инцидент стал следствием неудавшейся шутки. Взрывное устройство было фейерверком, мощность которого он просто не сумел рассчитать.
«Я довольно скептически отношусь к идее устроить подобную шутку в 22:00. К тому же человек, над которым она была произведена, не понял, что случилось. Мы рассмотрим все версии, чтобы проверить, не было ли другого мотива», — приводит слова Вольфа L'Équipe со ссылкой на AFP.
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