«Мерседес» отреагировал на открытое письмо Латифи, оставленное им после угроз смерти

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» выступила с заявлением по поводу открытого письма гонщика «Уильямса» Николасом Латифи. Поводом для письма Николаса стали многочисленные сообщения, которые канадский пилот получал в свой адрес после аварии, случившейся в гонке Гран-при Абу-Даби, косвенно повлиявшей на исход чемпионата мира.



«Оставайся сильным, Николас. Мы поддерживаем тебя в борьбе с ненавистью и оскорблениями в Интернете», — говорится в сообщении «Мерседеса», оставленном в «твиттере» команды.



Поддержал Латифи и Джордж Расселл, с которым он вместе выступал в минувшем сезоне «Королевских гонок».



«Николас, огромный тебе респект за то, что ты всё-таки высказался. В нашем мире нет места для такого рода ненависти», — написал Расселл у себя в «твиттере».

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