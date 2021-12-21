«Ред Булл», «Феррари» и другие команды Ф-1 поддержали Латифи после угроз в его адрес

Многие команды, выступающие в Формуле-1, высказались на своих страницах в «Твиттере» о ситуации с канадским гонщиком «Уильямса» Николасом Латифи. Ранее Николас опубликовал открытое письмо, поводом для написания которого стали многочисленные сообщения, которые он получал в свой адрес после аварии, произошедшей в гонке Гран-при Абу-Даби, косвенно повлиявшей на исход чемпионата мира.
«Мы поддерживаем тебя, Николас. Этой ненависти просто нет места, и мы её категорически осуждаем», — говорится в сообщении «Ред Булл».
«Мы не потерпим никаких форм злоупотреблений в социальных сетях», — оставила послание «Феррари».
«Мы солидарны с тобой, Николас и благодарим тебя за твоё письмо. Никто не должен подвергаться подобным оскорблениям в Интернете», — отметила пресс-служба «Альпин».
«Оскорблениям, последовавшим после Гран-при Абу-Даби в адрес Николаса, просто не должно быть места. Он и все остальные, кто испытывает страдания после произошедшего, будут пользоваться нашей поддержкой», — поддержали Латифи в «Макларене».
«Это было важное письмо от нашего гонщика, с которым мы, как команда, полностью солидарны», — написали в пресс-службе «Уильямса».
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