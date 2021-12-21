Источник: Карлос Сайнс подпишет новый контракт с «Феррари»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс может подписать новый контракт со своей нынешней командой. Как сообщает Marca, обе стороны обсуждают возможность продления соглашения до сезона-2024.
По сведениям источника, пилот и «Скудерия» могут договориться до начала нового сезона «Королевских гонок».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Сайнс занял пятое место. В активе испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее «Феррари» объявила о заключении долгосрочного спонсорского контракта с испанским банком Santander, который уже сотрудничал со «Скудерией» с 2010 по 2017 годы.
- 22 декабря 2021
-
00:20
- 21 декабря 2021
-
23:15
-
22:01
-
20:30
-
19:42
-
19:38
-
18:26
-
17:31
-
16:43
-
15:52
-
15:05
-
14:17
-
13:21
-
12:34
-
11:58
-
11:02
-
09:32
-
00:44
- 20 декабря 2021
-
22:47
-
21:53
-
20:43
-
19:49
-
18:54
-
17:57
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
14:41
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
11:05