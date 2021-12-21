Источник: Карлос Сайнс подпишет новый контракт с «Феррари»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс может подписать новый контракт со своей нынешней командой. Как сообщает Marca, обе стороны обсуждают возможность продления соглашения до сезона-2024.



По сведениям источника, пилот и «Скудерия» могут договориться до начала нового сезона «Королевских гонок».



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Сайнс занял пятое место. В активе испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Ранее «Феррари» объявила о заключении долгосрочного спонсорского контракта с испанским банком Santander, который уже сотрудничал со «Скудерией» с 2010 по 2017 годы.

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