Алонсо подвёл итоги минувшего сезона Формулы-1 и поделился ожиданиями от следующего

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвёл итоги прошедшего сезона «Королевских гонок», а также поделился ожиданиями от следующего.
«Я очень здорово провёл первый год после решения вернуться в спорт. В прошлом у меня было много приятных воспоминаний о «Рено», а в нынешнем сезоне мы продолжили эту традицию — теперь в синих цветах «Альпин». Мы знали, что автомобили в этом сезоне в целом не претерпели никаких изменений по сравнению с тем, что было в 2020-м.
Думаю, мы показывали стабильные результаты в течение всего сезона, а иногда они были и вовсе фантастическими. Да, может не всё было таким, каким мы этого хотели, но наши гоночные уик-энды проходили идеально. Подтверждением тому являются гонки, в которых мы набирали очки. Одержанные победы и завоёванные подиумы, без сомнения, были очень важны для команды. Такие результаты помогут нам подготовиться к 2022 году. Для этого у нас есть всё необходимое, и я уже с нетерпением жду следующего года», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
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