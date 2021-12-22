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В «Феррари» назвали примерную дату презентации машины

В «Феррари» назвали примерную дату презентации машины
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Команда Формулы-1 «Феррари» представит новую машину на сезон 2022 года с 16 по 18 февраля, сообщает итальянское издание Corierre della Sera со ссылкой на слова руководителя команды Маттиа Бинотто. Официальный дебют машины на трассе пройдёт на первых предсезонных тестах чемпионата мира, которые пройдут с 23 по 25 февраля 2022 года в Барселоне.

Презентация новой машины пройдёт на базе команды в Маранелло.

В минувшем сезоне «Феррари» заняла третью позицию в Кубке конструкторов.

Ранее «Феррари» объявила о заключении долгосрочного спонсорского контракта с испанским банком Santander, который уже сотрудничал со «Скудерией» с 2010 по 2017 год.

Победу в чемпионате мира сезона-2021 праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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