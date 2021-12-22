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Виталий Петров получил запас «Ред Булл», но всё ещё ждёт посылки от Хорнера

Виталий Петров получил запас «Ред Булл», но всё ещё ждёт посылки от Хорнера
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров сообщил, что получил подарок от «Ред Булл» за помощь Себастьяну Феттелю в 2010 году.

«Спасибо «Ред Булл» за оперативную доставку. Пока Кристиан мне всё ещё не отправил годовой запас, будем пробовать то, что прислали!» — написал Виталий Петров в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Виталия Петрова.

Напомним, ранее Петров сообщил, что руководитель команды Кристиан Хорнер обещал ему вознаграждение за помощь в гонке Гран-при Абу-Даби 2010 года, в которой россиянин сдерживал на протяжении всей гонки Фернандо Алонсо, что позволило Себастьяну Феттелю завоевать первый в карьере титул чемпиона мира.

Напомним, Хорнер пообещал Латифи пожизненный запас напитков «Ред Булл» после Гран-при Абу-Даби 2021 года.

После аварии Латифи за пять кругов до финиша на трассу вывели сейфти-кар. В результате гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен воспользовался ситуацией и сделал пит-стоп, чтобы сменить шины. На последнем круге Макс обогнал лидировавшего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и одержал победу, которая позволила ему стать чемпионом мира.

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