Бинотто рассказал о целях «Феррари» на сезон-2022

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1.
«Мы приложили множество усилий, чтобы сезон-2022 стал приоритетом для нас, это было необходимо. Если бы мы этого не сделали, то нам было бы очень сложно получить конкурентоспособную машину в 2022 году. Вселяет ли это в нас уверенность? Нет, у нас нет никакой информации о работе других команд.
Мы знаем, что сделали всё, что могли. То, что у нас есть — лучший результат командных усилий из возможных. Это важно. В следующем сезоне нам важно продолжать прогрессировать. Это поможет нам сократить отставание от конкурентов.
Новый регламент — отличная возможность. Мы надеемся быть конкурентоспособными, а для меня — это иметь возможность выигрывать гонки. Значит ли это, что мы сможем побороться за титул? Если посмотреть на текущее положение дел, то мы по-прежнему сильно отстаём. Но борьба за титул в нашей ДНК. Нам важно получить возможность побороться хотя бы в некоторых гонках за поулы и победы. Я буду очень разочарован, если мы не сможем прибавить в сравнении с сезоном-2021», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport Week.
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