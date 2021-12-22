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Цунода: до переезда в Италию я вёл себя как ленивый ублюдок

Цунода: до переезда в Италию я вёл себя как ленивый ублюдок
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о проблемах, которые мешали его прогрессу до переезда в Италию.

«Мой переезд в Италию серьёзно помог мне с точки зрения подготовки. До этого момента я вёл себя как ленивый ублюдок. После тренировки просто отправлялся домой, включал PlayStation 5 и весь день играл. Но именно из-за такого формата подготовки в начале уик-энда я мог спешить и сильно ошибаться. Я начинал подготовку к Гран-при только в начале уик-энда, а это было поздно.

Учитывая мой статус новичка, мне нужно было готовиться лучше и больше в сравнении с опытными пилотами. Так что да, правильная подготовка пошла мне на пользу.

После переезда в Италию я смог прибавить во многих областях. Теперь после гонки мы ехали на базу команды, чтобы разобраться в событиях Гран-при, обсудить проблемы. Это сильно изменило ситуацию», — приводит слова Цуноды GPFans.

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