Алези отпустили из полиции, его сын-пилот непричастен к организации взрыва

Появились новые подробности в деле о задержании бывшего гонщика Формулы-1 Жана Алези. Экс-пилота задержали вчера, 20 декабря, за якобы устроенный им в архитектурной мастерской взрыв.



Как сообщает агентство Pro Fit Sporting, представляющее интересы Джулиано Алези, сына экс-пилота Формулы-1, Джулиано не был причастен к этому делу, вопреки сообщениям некоторых СМИ.



Кроме того, Жан Алези не был арестован по этому делу — его привезли в полицию для дачи показаний, после чего отпустили домой.



Кроме того, мастерская, в которой был устроен взрыв, принадлежит не мужу сестры Алези, а её знакомому.



Напомним, накануне произошёл взрыв в архитектурной мастерской, случившийся в Авиньоне — родном городе Жана. Следствием было установлено, что взрывное устройство было заложено неизвестным лицом, чей автомобиль был запечатлён камерой наружного наблюдения. После проверки номеров стало понятно, что владельцем машины является Жозе Алези, родной брат Жана. Сперва на допрос вызвали его, после чего в отделение полиции прибыл и сам Жан, чтобы пояснить, что автомобилем воспользовался он.



Как признался сам бывший гонщик, случившееся стало следствием неудавшейся шутки. Взрывное устройство было фейерверком, мощность которого, он, однако, рассчитать не смог.

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