Кристиан Хорнер продлил контракт с «Ред Булл» до 2026 года
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер продлил контракт с командой, сообщает Motorsport. По информации источника, новое соглашение Хорнера с «Ред Булл» рассчитано до конца сезона-2026.
Кристиан Хорнер руководит австрийской командой с 2005 года — первого сезона для коллектива в Формуле-1 после покупки «Ягуара». Под руководством Кристиана Хорнера команда выиграла пять чемпионских титулов в личном зачёте и четыре Кубка конструкторов.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 по итогам минувшего сезона. В решающем заезде Макс опередил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, благодаря чему и завоевал титул.
В Кубке конструкторов победу отпраздновал «Мерседес», а «Ред Булл» занял вторую позицию.
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