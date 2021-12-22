Кристиан Хорнер продлил контракт с «Ред Булл» до 2026 года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер продлил контракт с командой, сообщает Motorsport. По информации источника, новое соглашение Хорнера с «Ред Булл» рассчитано до конца сезона-2026.



Кристиан Хорнер руководит австрийской командой с 2005 года — первого сезона для коллектива в Формуле-1 после покупки «Ягуара». Под руководством Кристиана Хорнера команда выиграла пять чемпионских титулов в личном зачёте и четыре Кубка конструкторов.



Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 по итогам минувшего сезона. В решающем заезде Макс опередил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, благодаря чему и завоевал титул.



В Кубке конструкторов победу отпраздновал «Мерседес», а «Ред Булл» занял вторую позицию.