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В «Хаасе» рассказали о заметном прогрессе в работе над новым автомобилем

В «Хаасе» рассказали о заметном прогрессе в работе над новым автомобилем
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что работа команды над болидом 2022 года идёт по плану, а финальные краш-тесты монокока запланированы на эту неделю.

«Мы провели несколько предварительных краш-тестов, потому что всё делается постепенно. Мы добились хороших результатов. Я думаю, что в конце декабря, перед Рождеством, проведём финальный краш-тест.

Мы готовы к нему и, надеюсь, пройдём его — такова цель», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

В прошедшем сезоне «Хаас» был главным аутсайдером Формулы-1. За команду выступали россиянин Никита Мазепин и сын легендарного Михаэля Шумахера Мик.

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