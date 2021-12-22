В «Хаасе» рассказали о заметном прогрессе в работе над новым автомобилем

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что работа команды над болидом 2022 года идёт по плану, а финальные краш-тесты монокока запланированы на эту неделю.

«Мы провели несколько предварительных краш-тестов, потому что всё делается постепенно. Мы добились хороших результатов. Я думаю, что в конце декабря, перед Рождеством, проведём финальный краш-тест.



Мы готовы к нему и, надеюсь, пройдём его — такова цель», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

В прошедшем сезоне «Хаас» был главным аутсайдером Формулы-1. За команду выступали россиянин Никита Мазепин и сын легендарного Михаэля Шумахера Мик.