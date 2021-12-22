Ветров высказался о перспективах Шварцмана в роли тест-пилота «Феррари»

Известный автоспортивный менеджер Николай Ветров поделился своим мнением насчёт того, что значит для будущего Роберта Шварцмана его назначение на роль тестера «Феррари» в сезоне-2022.



«То, что Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари» — это большой плюс для него. Говоря о дальнейших перспективах в «Феррари», это не гарантирует Шварцману ничего, кроме действующего контракта. Дай бог, чтобы у него всё сложилось. Роберт молодец. Он достойный пилот, может хорошо ехать — желаю ему только лучшего. Хочется, чтобы Шварцман на этом не останавливался, а в дальнейшем попал в Формулу-1.



Не сказал бы, что это закат его формульной карьеры перед переходом в другую серию. Сначала все пилоты мечтают о королеве автоспорта — Формуле-1. Если не сложится, то позже Шварцману можно попробовать себя где-то ещё. Правильно всегда мечтать о большем», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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