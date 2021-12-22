«Это как воспитывать детей». Штайнер высказался о Мазепине и Шумахере

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сравнил работу с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером с воспитанием детей.

«Мне пришлось многому научиться. Это как воспитывать детей. Я не говорю, что они дети, но для них всё в новинку. Я должен научиться работать с ними.

Обычно, если у вас в команде есть молодой парень и опытный, всё происходит автоматически, само собой. Но у нас было два парня, которые совсем недавно попали в Формулу-1. Это был непростой опыт.

Я думаю, что мы добились большого прогресса за этот год. Перед летним перерывом у нас были огромные проблемы. Кажется, мы их решили. Это всегда может вспыхнуть снова, но это только вспышка, а не постоянная головная боль», — приводит слова Штайнера F1i.