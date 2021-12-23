Вольф исключил возможность тайного разрешения споров с ФИА

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о том, может ли его команда тайно решить все свои споры и проблемы с ФИА, как это зимой 2020 года сделала «Феррари», которую обвиняли в использовании нелегального мотора.
Тогда ФИА и «Феррари» договорились, не раскрыв деталей. Это сильно возмутило многие команды Формулы-1.
«Я думаю, что в наши дни такие решения больше не могут приниматься за закрытыми дверями.
И я оптимистично настроен в том, что большинство заинтересованных сторон в спорте разделят моё разочарование по поводу решений, которые были приняты в течение года. Все знают, что произошло в Абу-Даби.
У нас с командами есть отзывы от команд и гонщиков, я заверил Питера Байера и Стефано Доменикали, что в ближайшие недели и месяцы мы устраним пробелы, которые открываются всё больше и больше за последние несколько лет», — приводит слова Вольфа GPFans.
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