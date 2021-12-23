Cтало известно, почему «Мерседес» не потратил токены на машину 2021 года

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот рассказал, почему команда не стала тратить жетоны развития на свой болид 2021 года.

«Мы действительно не потратили токены.



У нас было много планов по поводу изменений в передней части машины, но после того, как у нас начали появляться проблемы с болидом из-за новых правил, мы решили сосредоточиться на их решении», — приводит слова технического директора команды Майка Эллиота Motorsport.

Напомним, «Мерседес» в восьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов Формулы-1. По итогам сезона-2021 «Мерседес» набрал 613,5 очков, на 28 очков опередив «Ред Булл».

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0