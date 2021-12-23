«Я по-прежнему считаю это глупостью». Марко высказался о возрастных ограничениях в Ф-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает возрастное ограничений Формулы-1 «глупостью». Для подтверждения этих слов он привёл в пример голландца Макса Ферстаппена.

Ферстаппен дебютировал за команду «Торо Россо» на Гран-при Австралии менее чем через полгода после своего 17-летия. Две недели спустя он набрал свои первые очки, заняв седьмое место в Малайзии.

Но 2015 год стал последним годом, когда 17-летний подросток имел право выступать в Формуле-1. В декабре 2014 года ФИА изменила правило, установив минимальный возраст для участия в гонках — 18 лет.

«Мы никогда не сомневались ни в своем выборе, ни в качествах Макса, хотя это авантюра — смогут ли гонщики, добившиеся успеха в классах начального уровня, добиться того же в Формуле-1? У вас никогда нет такой гарантии.

Во время долгой беседы я убедился, что Макс опережает своё время. Он даже показался мне более зрелым, чем многие 18-летние гонщики.



Мой главный вывод был таков: есть очень молодое тело, но есть человек, который по духу старше по крайней мере на три-пять лет.



ФИА этого не заметила и была настолько глупа, что изменила всю систему лицензирования, так что никто из столь юных гонщиков больше никогда не сможет дебютировать. Я по-прежнему считаю это глупостью — по моему мнению, всегда нужно смотреть на личность молодого гонщика», — приводит слова Марко